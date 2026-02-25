Официален филм за Iron Maiden ще бъде показан в кината през май 2026

„Iron Maiden: Burning Ambition“, новият документален филм за британските легенди, ще бъде показан в кината за ограничен период от време, като световните прожекции започват на 7 май 2026 г.

Прожекцията в България ще бъде на 8 май. Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 18 март.

Пълнометражният филм, режисиран от Малкълм Венвил („Churchill At War“) и продуциран от Доминик Фрийман („Spirits In The Forest — A Depeche Mode Film“), проследява историята на Iron Maiden от създаването на групата до днес.

Освен членовете на групата, в документалния филм участват и известни личности като актьора Хавиер Бардем, барабаниста на Metallica Ларс Улрих и рапъра Чък Ди, които коментират влиянието на Iron Maiden върху музиката, културата и поколения фенове по света.

Групата е създадена през 1975 г. в Източен Лондон от басиста Стив Харис и се превръща в едно от най-влиятелните имена в историята на рока и метъла. До момента Iron Maiden имат 17 студийни албума, над 100 милиона продадени копия и близо 2500 концерта в 64 държави.

Документалният филм излиза в период, когато групата е на световно турне „Run For Your Lives“, отбелязващо 50 години от създаването ѝ. Част от празненствата е и специалното събитие EddFest в Кнебуърт Парк, Великобритания, както и десетки концерти по света.

Както вече беше обявено, Iron Maiden ще се завърнат и в България като част от същото турне. На 26 май 2026 г. групата ще свири на Национален стадион „Васил Левски“, а специални гости на концерта ще бъдат Anthrax.