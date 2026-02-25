Iron Maiden и The Black Crowes са сред номинираните за Залата на славата на рокендрола

Iron Maiden и The Black Crowes попадат сред номинираните за включване в Залата на славата на рокендрола през 2026 г. Списъкът с 17-те изпълнители беше обявен днес.
Сред номинираните тази година са:
The Black Crowes
Джеф Бъкли
Марая Кери
Фил Колинс
Мелиса Етъридж
Лорин Хил
Били Айдъл
INXS
Iron Maiden
Joy Division/New Order
New Edition
Oasis
Пинк
Шаде
Шакира
Лутър Вандрос
Wu-Tang Clan
Десет от тези имена се появяват за първи път в бюлетината: Джеф Бъкли, Фил Колинс, Мелиса Етъридж, Лорин Хил, INXS, New Edition, Пинк, Шакира, Лутър Вандрос и Wu-Tang Clan.
„Този разнообразен списък от талантливи номинирани отразява постоянно променящите се лица и звуци на рокендрола и неговото продължаващо влияние върху младежката култура“, заяви председателят на фондацията "Зала на славата на рокендрола" Джон Сайкс.
Окончателните имена на приетите ще бъдат обявени през април, заедно с отличията Музикално влияние, Музикално съвършенство и наградата "Ахмет Ертегун", която се връчва на изявена фигура от музикалната индустрия.
За да бъде един артист допустим за включване, трябва да са изминали поне 25 години от издаването на първия му комерсиален запис. Победителите се определят чрез гласуване на над 1200 музиканти, историци и професионалисти от индустрията.
Iron Maiden имат право на номинация от 2004 г., но досега са били включвани в списъка само два пъти — през 2021 и 2023 г. Ако бъдат приети, в Залата на славата ще влязат настоящите членове Брус Дикинсън, Стив Харис, Ейдриън Смит, Дейв Мъри и Яник Герс, както и бившите музиканти Денис Стратън, Пол Ди’Ано, Нико Макбрейн и покойният Клайв Бър.
Въпреки че групи като Iron Maiden и Motorhead отдавна отговарят на условията, те все още не са отличени от институцията. Сред малкото хеви и метъл имена, приети досега, са Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Judas Priest, Kiss, Van Halen, Rush, Guns N'Roses, ози Озбърн и Deep Purple.
През 2023 г. Iron Maiden завършиха на четвърто място в гласуването на феновете за класа на Залата на славата. Преди няколко години Стив Харис заяви, че не се притеснява от факта, че групата все още не е приета, въпреки дългогодишното си влияние върху световната рок и метъл сцена.
Гласуването на феновете за 2026 г. вече е отворено. Споделете своя вот тук.