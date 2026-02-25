Iron Maiden и The Black Crowes са сред номинираните за Залата на славата на рокендрола

Iron Maiden и The Black Crowes попадат сред номинираните за включване в Залата на славата на рокендрола през 2026 г. Списъкът с 17-те изпълнители беше обявен днес.

Сред номинираните тази година са:

The Black Crowes

Джеф Бъкли

Марая Кери

Фил Колинс

Мелиса Етъридж

Лорин Хил

Били Айдъл

INXS

Iron Maiden

Joy Division/New Order

New Edition

Oasis

Пинк

Шаде

Шакира

Лутър Вандрос

Wu-Tang Clan

Десет от тези имена се появяват за първи път в бюлетината: Джеф Бъкли, Фил Колинс, Мелиса Етъридж, Лорин Хил, INXS, New Edition, Пинк, Шакира, Лутър Вандрос и Wu-Tang Clan.

„Този разнообразен списък от талантливи номинирани отразява постоянно променящите се лица и звуци на рокендрола и неговото продължаващо влияние върху младежката култура“, заяви председателят на фондацията "Зала на славата на рокендрола" Джон Сайкс.

Окончателните имена на приетите ще бъдат обявени през април, заедно с отличията Музикално влияние, Музикално съвършенство и наградата "Ахмет Ертегун", която се връчва на изявена фигура от музикалната индустрия.

За да бъде един артист допустим за включване, трябва да са изминали поне 25 години от издаването на първия му комерсиален запис. Победителите се определят чрез гласуване на над 1200 музиканти, историци и професионалисти от индустрията.

Iron Maiden имат право на номинация от 2004 г., но досега са били включвани в списъка само два пъти — през 2021 и 2023 г. Ако бъдат приети, в Залата на славата ще влязат настоящите членове Брус Дикинсън, Стив Харис, Ейдриън Смит, Дейв Мъри и Яник Герс, както и бившите музиканти Денис Стратън, Пол Ди’Ано, Нико Макбрейн и покойният Клайв Бър.

Въпреки че групи като Iron Maiden и Motorhead отдавна отговарят на условията, те все още не са отличени от институцията. Сред малкото хеви и метъл имена, приети досега, са Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Judas Priest, Kiss, Van Halen, Rush, Guns N'Roses, ози Озбърн и Deep Purple.

През 2023 г. Iron Maiden завършиха на четвърто място в гласуването на феновете за класа на Залата на славата. Преди няколко години Стив Харис заяви, че не се притеснява от факта, че групата все още не е приета, въпреки дългогодишното си влияние върху световната рок и метъл сцена.

Гласуването на феновете за 2026 г. вече е отворено. Споделете своя вот тук.