Iron Maiden, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon и Deep Purple оглавяват Hellfest 2026

Hellfest Open Air 2026 отново обещава да бъде едно от най-мащабните летни музикални събития. Легендарният фестивал ще се проведе между 18 и 21 юни 2026 г. в Клисон, Франция, и ще събере на едно място най-големите имена от хеви метъла, рока, пънка и алтернативната сцена.
Хедлайнери на четиридневното издание са Bring Me The Horizon, Iron Maiden, Limp Bizkit и The Offspring, които ще оглавят основната сцена. На втората голяма сцена ще се изявят Deep Purple, Sabaton, Volbeat и Bad Omens.
Освен тях, феновете ще видят на живо още Papa Roach, Helloween, A Perfect Circle, The Hives, Alice Cooper, Opeth, Megadeth, Architects, Breaking Benjamin, Rise Against, The Pretty Reckless, Sepultura, Anthrax, Three Days Grace, Social Distortion, Hatebreed, Mastodon, Cult Of Luna, Behemoth, Mayhem и много други.
Общо 183 банди ще се качат на сцените на Hellfest 2026.
Програмата за Hellfest 2026 беше представена по време на специално 90-минутно онлайн излъчване. Четирдневните билети за фестивала вече са разпродадени, но в началото на 2026 година се очаква в продажба да бъдат пуснати еднодневни пропуски.
Създаден през 2006 г. с едва 20 000 посетители, Hellfest днес е сред най-престижните метъл фестивали в света. През последното издание събитието привлече над 280 000 фенове.
През годините на сцените са свирили Metallica, Kiss, Guns N’ Roses, Slipknot, Black Sabbath, Judas Priest, Motörhead, Rammstein, Foo Fighters, Ghost, Tool, Megadeth, Nine Inch Nails и много други легенди.