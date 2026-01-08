Новият албум на Слаш, Майлс Кенеди & The Conspirators е готов и се очаква през 2027 г.

Китаристът на Guns N’ Roses – Слаш – разкри, че петият студиен албум на проекта Слаш, Майлс Кенеди & The Conspirators е напълно завършен и вече е миксиран. В интервю за радио WMMR музикантът споделя, че изданието най-вероятно ще излезе през януари 2027 година.

„Албумът е готов. Току-що приключихме с микса, а вчера финализирах и подредбата на песните. Това е убийствен запис и сме изключително развълнувани“, коментира Слаш.

По думите му, причината за отлагането на издаването е натовареният график на Guns N’ Roses, които са на турне почти през цялата година – от март до декември. Именно затова новият албум ще бъде пуснат след края на обиколката, като ще бъде последван и от мащабно световно турне на проекта Слаш, Майлс Кенеди & The Conspirators.

Междувременно, в навечерието на световното си турне през 2026 г., Guns N’ Roses издадоха два нови сингъла – „Nothin’“ и „Atlas“, които са първата нова музика на групата от повече от две години.

След мащабното си световно турне през 2025 г., което включваше концерти в Европа, Близкия изток, Азия и Латинска Америка, Guns N’ Roses обявиха, че отново ще тръгнат на път през пролетта и лятото на 2026 година. Предстоящата обиколка ще премине през Северна и Южна Америка, както и през ключови европейски градове, включително специален концерт на стадион Rose Bowl в Лос Анджелис – първото завръщане на групата на тази сцена от над 30 години.