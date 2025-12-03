Alter Bridge представиха сингълa „Scales Are Falling“

Само два дни преди излизането на осмия си студиен албум, Alter Bridge се завръщат с чисто нов сингъл – „Scales Are Falling“, придружен от официален визуалайзър. Албумът Alter Bridge ще излезе този петък на 9 януари 2026 г. чрез Napalm Records.

„Scales Are Falling“ разглежда момента на осъзнаване, когато измамата излиза наяве, и емоционалния удар, който истината носи със себе си.

„Това е моментът, в който осъзнаваш реалността на ситуация, в която си бил заблуден. Виждаш истината и колко сурова може да бъде тя“, обяснява Майлс Кенеди.

От своя страна Марк Тремонти допълва:

„Много се вълнувах за тази песен. Има атмосферно усещане, с много върхове, спадове и настроения. Аз свиря солото в бриджа, а Майлс – аутрото.“

С повече от две десетилетия заедно на сцената, Alter Bridge продължават да утвърждават позицията си като една от най-силните модерни рок формации. Новият албум съдържа 12 чисто нови композиции, сред които „Rue The Day“, „Disregarded“ и „Scales Are Falling“, които спокойно застават редом до класиките в каталога на групата. В „Trust In Me“ Майлс и Марк си разпределят вокалите, докато в „Tested And Able“ ролите са разменени.

Албумът е продуциран от дългогодишния сътрудник на бандата Майкъл Елвис БАскет и е записан през пролетта в легендарното студио 5150 Studio в Калифорния, както и в студиото на продуцента във Флорида.

Паралелно с издаването на албума Alter Bridge тръгват на турне. Европейската част от „What Lies Within Tour“ включва 31 дати, започва на 15 януари в Германия и завършва на 5 март в Нотингам, Великобритания, със специални гости Daughtry и Sevendust. Групата обяви и хедлайн турне в САЩ, което стартира на 25 април в Орландо, Флорида, и приключва на 24 май в Тампа.