Black Label Society пуснаха нов сингъл "Broken And Blind"

Black Label Society издадоха новия си сингъл „Broken And Blind“. Това е третият им пореден сингъл след „Lord Humungus“ и „The Gallows“, като всички те подгряват дългоочаквания нов албум на групата, който ще излезе в началото на 2026 година.

Песента вече е достъпна във всички дигитални платформи за стрийминг, а официалното видео, режисирано от дългогодишния им сътрудник Джъстин Райх, може да бъде гледано по-долу.

Фронтменът Зак Уайлд коментира с типичния си хумор:

„Какво става, приятели? Това е Зак Уайлд от Black Label Society. Новата песен се казва ‘Broken And Blind’. Тя е за фъстъчено масло и шоколад – и за това какво се случва, когато ги нямаш. Душата ми е разбита и побеснявам от ярост, ако нямам фъстъчено масло и шоколад. Така че – това е новата песен. Благодаря ви и хубав ден!“