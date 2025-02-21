Въведете търсената дума и натиснете Enter
Black Label Society пуснаха нов сингъл "Broken And Blind"

Публикувано на 09 Октомври 2025
Black Label Society пуснаха нов сингъл

Black Label Society издадоха новия си сингъл „Broken And Blind“. Това е третият им пореден сингъл след „Lord Humungus“ и „The Gallows“, като всички те подгряват дългоочаквания нов албум на групата, който ще излезе в началото на 2026 година.

Песента вече е достъпна във всички дигитални платформи за стрийминг, а официалното видео, режисирано от дългогодишния им сътрудник Джъстин Райх, може да бъде гледано по-долу.

Фронтменът Зак Уайлд коментира с типичния си хумор:

„Какво става, приятели? Това е Зак Уайлд от Black Label Society. Новата песен се казва ‘Broken And Blind’. Тя е за фъстъчено масло и шоколад – и за това какво се случва, когато ги нямаш. Душата ми е разбита и побеснявам от ярост, ако нямам фъстъчено масло и шоколад. Така че – това е новата песен. Благодаря ви и хубав ден!“

