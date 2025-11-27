Moonspell със специален симфоничен концерт в Пловдив на 2 август 2026

Португалските пионери на дарк метъла Moonspell ще изнесат рядък и ексклузивен концерт със симфоничен оркестър на 2 август 2026 г. на сцената на Античния театър в Пловдив. Събитието се организира от BGTSC и ще бъде един от малкото подобни проекти в историята на групата, както и ексклузивен за Балканския регион.

Концертът е вдъхновен от първото симфонично изпълнение на Moonspell, озаглавено „Opus Diabolicum“, което се състоя през октомври 2024 г. в MEO Arena в Лисабон. Почти две години по-късно този специален проект ще бъде адаптиран и представен пред българската публика в уникалната атмосфера на Античния театър.

В Пловдив Moonspell ще изпълнят подбрани класически композиции от своя репертоар, съпроводени от 50-членен симфоничен оркестър и хор. Това ще бъде най-мащабната продукция, която групата е представяла у нас, съчетавайки характерния им тъмен метъл звук с класическа оркестрация.

Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 22 декември (понеделник) от 11:00 ч. онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронните билети могат да бъдат сканирани директно от мобилно устройство на входа, без необходимост от разпечатване.

По отношение на достъпа на деца и непълнолетни – всички лица под 18 години влизат с билет, придружител с билет и попълнена декларация, която може да бъде изтеглена от официалния сайт на организаторите.