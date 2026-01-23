Megadeth споделиха концертно изпълнение на „Ride The Lightning“

Megadeth публикуваха официално концертно видео от изпълнението на „Ride The Lightning“, заснето по време на двата им хедлайнерски концерта на 26 и 27 април в Movistar Arena в Богота, Колумбия.

Парчето, оригинално на Metallica от едноименния албум от 1984 г., беше изпълнено от Megadeth за първи път именно в тези концерти. Песента има специално значение за Дейв Мъстейн, който е съавтор на композицията още от времето си в Metallica.

В началото на 2026 г. Мъстейн разкри, че нова версия на „Ride The Lightning“ ще бъде включена и във финалния албум на Megadeth. Идеята идва в по-късен етап от работата по записа, като по думите му решението е било внимателно обмислено.

„Ако ще правим това, трябва да е поне толкова добро, колкото оригинала – или по-добро“, коментира той. В новата версия бандата запазва основния дух на песента, но добавя и свои елементи, по-бързо темпо и по-свободен подход в барабаните, като Дирк Вербьорен получава свобода да надгради финалните части.

Китаристът Теему Мантисаари се придържа близо до оригиналното соло на Кърк Хамет, но с леки вариации, а при вокалите Мъстейн подхожда със собствен стил, въпреки че внимателно анализира изпълнението на Джеймс Хетфийлд.

Мъстейн подчертава, че изборът на песента не е случаен: „Това е една от моите песни. Обичах да я пиша с Джеймс и ми беше удоволствие отново да я изсвиря с Megadeth.“