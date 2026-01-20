Чуйте Megadeth с тяхната версия на „Ride The Lightning“ на Metallica

Megadeth представиха своята версия на „Ride The Lightning“ – заглавната песен от едноименния албум на Metallica от 1984 г., по която Дейв Мъстейн има съавторски кредит още от времето си в групата.

Кавърът е включен в последния студиен албум на Megadeth, озаглавен просто „Megadeth“, който излиза днес, 23 януари, чрез лейбъла Tradecraft на Mustaine в партньорство с BLKIIBLK – новия импринт на Frontiers Label Group.

Оригиналната версия на „Ride The Lightning“ е написана от Дейв Мъстейн заедно с Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих и Клиф Бъртън, преди Мъстейн да напусне Metallica през 1983 г.

Пред Guitar World миналия месец Mustaine допълни, че включването на „Ride The Lightning“ в албума „Megadeth“ е начин да „затвори кръга“ и да отдаде уважение към съавторите си и към историята, от която тръгва кариерата му.

Както стана ясно през 2025 г., „Megadeth“ ще бъде последният студиен албум в историята на групата. Паралелно с издаването му Megadeth се подготвят и за прощално турне, което ще стартира през 2026 г. и може да продължи няколко години, давайки на феновете още възможности да видят бандата на живо.

По думите на Мъстейн, решението за финален албум е взето съзнателно – с желанието Megadeth да приключат студийната си история по собствените си правила, след повече от 40 години на световната метъл сцена.