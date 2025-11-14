Megadeth представиха „Puppet Parade“ от предстоящия си прощален албум

Megadeth споделиха новия сингъл „Puppet Parade“, който е част от техния 17-и и последен студиен албум, носещ едноименното заглавие „Megadeth“. Албумът ще излезе на 23 януари 2026 г., а „Puppet Parade“ е четвъртият предварителен сингъл, с който групата загатва за финалната глава в студийната си история.

Паралелно с излизането на албума, легендарната формация, заедно с Trafalgar Releasing, обяви и специалното кино събитие „Megadeth: Behind The Mask“, което ще има световна премиера на 22 януари – само за една вечер.

В „Megadeth: Behind The Mask“ фронтменът Дейв Мъстейн разкрива истории от 40-годишната история на Megadeth, като за първи път споделя лични и непознати детайли от пътя на групата и творческия импулс, който я движи през десетилетията. Събитието е изградено като пълно премиерно прослушване на новия, едноименен албум, допълнено от ретроспективно интервю, обхващащо цялата кариера на бандата, както и коментар на Mustaine песен по песен за последния студиен запис на Megdaeth.

Еднократното кино изживяване ще даде възможност на феновете да чуят албума за първи път в цялост, представен в контекста на наследството на една от най-влиятелните метъл групи в историята. „Megadeth: Behind The Mask“ е замислено като мащабен поклон към миналото на бандата, но и като силно, емоционално затваряне на студийния ѝ път.

С „Puppet Parade“ и предстоящия едноименен албум, Megadeth поставят финален акцент върху кариера, оставила траен отпечатък върху световната метъл сцена.