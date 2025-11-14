Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Megadeth представиха „Puppet Parade“ от предстоящия си прощален албум

Megadeth представиха сингъла „Puppet Parade“ от предстоящия си последен студиен албум „Megadeth“, който излиза на 23 януари 2026 г.

Публикувано на 20 Януари 2026
Megadeth представиха „Puppet Parade“ от предстоящия си прощален албум
Снимка: Facebook / Megadeth - Photo by Ross Halfin

Megadeth споделиха новия сингъл „Puppet Parade“, който е част от техния 17-и и последен студиен албум, носещ едноименното заглавие „Megadeth“. Албумът ще излезе на 23 януари 2026 г., а „Puppet Parade“ е четвъртият предварителен сингъл, с който групата загатва за финалната глава в студийната си история.

Паралелно с излизането на албума, легендарната формация, заедно с Trafalgar Releasing, обяви и специалното кино събитие „Megadeth: Behind The Mask“, което ще има световна премиера на 22 януари – само за една вечер.

В „Megadeth: Behind The Mask“ фронтменът Дейв Мъстейн разкрива истории от 40-годишната история на Megadeth, като за първи път споделя лични и непознати детайли от пътя на групата и творческия импулс, който я движи през десетилетията. Събитието е изградено като пълно премиерно прослушване на новия, едноименен албум, допълнено от ретроспективно интервю, обхващащо цялата кариера на бандата, както и коментар на Mustaine песен по песен за последния студиен запис на Megdaeth.

Еднократното кино изживяване ще даде възможност на феновете да чуят албума за първи път в цялост, представен в контекста на наследството на една от най-влиятелните метъл групи в историята. „Megadeth: Behind The Mask“ е замислено като мащабен поклон към миналото на бандата, но и като силно, емоционално затваряне на студийния ѝ път.

С „Puppet Parade“ и предстоящия едноименен албум, Megadeth поставят финален акцент върху кариера, оставила траен отпечатък върху световната метъл сцена.

Ключови думи: