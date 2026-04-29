Megadeth обявиха турне в Европа с Black Label Society и Testament

Megadeth обявиха европейската част от своето многогодишно прощално турне "Breakout: Hibernation Of The Nations". Обиколката ще започне на 9 март 2027 г. в Белфаст и ще завърши на 13 април в Лисабон, като ще премине през 24 града във Великобритания и континентална Европа.

Специални гости на всички концерти ще бъдат Black Label Society и Testament, превръщайки турнето в едно от най-силните метъл събития на 2027 година.

Турнето следва излизането на седемнадесетия и последен студиен албум на Megadeth, който се превърна в първия запис на групата, достигнал №1 в класацията Billboard 200.

Въпреки че е прощално, турнето няма да бъде кратка финална обиколка. Групата планира да обиколи различни континенти в рамките на няколко години, за да даде възможност на възможно най-много фенове да я видят на живо още веднъж.

„Това не е просто сбогуване. Искаме да отпразнуваме всичко, което изградихме заедно през последните четири десетилетия. Всеки град има своя история, всяка публика ни е подарила незабравими спомени и искаме отново да ги споделим с феновете, които направиха всичко това възможно“, казва Дейв Мъстейн.

Засега България не е включена в обявените дати на турнето, но тъй като "Breakout: Hibernation Of The Nations" е планирано като многогодишно и ще обхване различни континенти, е възможно да бъдат добавени още концерти на по-късен етап.

Дати от европейското турне "Breakout: Hibernation Of The Nations"

9 март – Белфаст, Великобритания

11 март – Лондон, Великобритания

12 март – Нотингам, Великобритания

13 март – Манчестър, Великобритания

15 март – Кардиф, Великобритания

16 март – Глазгоу, Великобритания

18 март – Бирмингам, Великобритания

19 март – Лийдс, Великобритания

21 март – Париж, Франция

23 март – Брюксел, Белгия

24 март – Амстердам, Нидерландия

25 март – Дюселдорф, Германия

27 март – Копенхаген, Дания

28 март – Осло, Норвегия

30 март – Хамбург, Германия

1 април – Берлин, Германия

2 април – Краков, Полша

4 април – Мюнхен, Германия

5 април – Берн, Швейцария

6 април – Милано, Италия

8 април – Лион, Франция

10 април – Барселона, Испания

12 април – Мадрид, Испания

13 април – Лисабон, Португалия