„Лисицата и Котараците“ с нова песен „A B C“, вдъхновена от Стивън Кинг

Проекта „Лисицата и Котараците“ представи новата си песен „A B C“ – третото заглавие от албума „Песни по велики романи“.

Парчето е вдъхновено от романа Гняв на Стивън Кинг, който засяга темата за насилието сред младежите и последиците от него. Историята проследява ученик, който извършва стрелба в училище – тема, която и днес остава болезнено актуална.

„A B C“ пренася тази тежка социална линия в музикална форма, като се вписва в концепцията на албума – песни, вдъхновени от знакови литературни произведения.

Автор на музиката и текста е Милица Гладнишка, а аранжиментът е дело на Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца.

В записа участва и Емилия Гладнишка (виола), а аудио записът и мастерингът са реализирани от Марин Лашев в Brave Star Studio.

Видеоклипът към песента е режисиран от Стефка Николова и Васил Стефанов, който е и оператор на проекта.

Вижте видеото към „A B C“ по-долу: