Mastodon представиха новата песен „Your Ghost Again“

Mastodon представиха новия си сингъл „Your Ghost Again“, първа нова музика от 2024 г. насам и първи поглед към предстоящия им девети студиен албум, който се очаква по-късно през 2026 г.

„Your Ghost Again“ е и първото издание на Mastodon след смъртта на съоснователя, китарист и вокалист Брент Хайндс. Музикантът напусна групата през март 2025 г., а няколко месеца по-късно загина при катастрофа с мотоциклет. На негово място в концертния състав се присъедини китаристът Ник Джонстън, за когото се очаква да участва и в новия студиен албум.

В специално видео, публикувано заедно със сингъла, членовете на групата разкриват, че песента е създадена като своеобразен поклон към Хайндс.

Барабанистът и вокалист Бран Дейлър споделя, че текстът е вдъхновен от усещането за присъствието на хора, които вече ги няма.

„Когато записвахме в студиото, постоянно ми се струваше, че виждам Брент там, където обикновено стоеше с китарата си. Същото се случва и с майка ми. Просто виждах призраци“, разказва Дейлър.

Басистът и вокалист Трой Сандърс допълва, че неговата част от текста е написана специално за Брент и изразява благодарност за всичко, което музикантът е донесъл в живота на останалите членове на групата.