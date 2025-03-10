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Mastodon представиха новата песен „Your Ghost Again“

Първият сингъл от предстоящия албум е посветен на покойния китарист Брент Хайндс

Публикувано на 02 Юни 2026
Mastodon представиха новата песен „Your Ghost Again“

Mastodon представиха новия си сингъл „Your Ghost Again“, първа нова музика от 2024 г. насам и първи поглед към предстоящия им девети студиен албум, който се очаква по-късно през 2026 г.

„Your Ghost Again“ е и първото издание на Mastodon след смъртта на съоснователя, китарист и вокалист Брент Хайндс. Музикантът напусна групата през март 2025 г., а няколко месеца по-късно загина при катастрофа с мотоциклет. На негово място в концертния състав се присъедини китаристът Ник Джонстън, за когото се очаква да участва и в новия студиен албум.

В специално видео, публикувано заедно със сингъла, членовете на групата разкриват, че песента е създадена като своеобразен поклон към Хайндс.

Барабанистът и вокалист Бран Дейлър споделя, че текстът е вдъхновен от усещането за присъствието на хора, които вече ги няма.

„Когато записвахме в студиото, постоянно ми се струваше, че виждам Брент там, където обикновено стоеше с китарата си. Същото се случва и с майка ми. Просто виждах призраци“, разказва Дейлър.

Басистът и вокалист Трой Сандърс допълва, че неговата част от текста е написана специално за Брент и изразява благодарност за всичко, което музикантът е донесъл в живота на останалите членове на групата.

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