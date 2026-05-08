Xandria с нов сингъл „Colours“

Германските симфоник метъли Xandria споделиха новия си сингъл „Colours“, придружен от официален видеоклип. Песента е втори сингъл от предстоящия албум „Eclipse“, който ще излезе на 7 август чрез Napalm Records.

„Colours“ показва една от най-мащабните страни на новия материал на групата. В песента централно място заема голям класически хор, а кинематографичните оркестрации се преплитат с модерни метъл рифове. Вокалистката Ambre Vourvahis демонстрира впечатляващ диапазон, преминавайки от агресивни вокали до оперно пеене.

Клавиристът и основен композитор на групата Марко Хойбаум коментира:

„Горди сме да споделим с вас втора песен от новия албум. Заедно с първия сингъл „The Shannon's Home“ тя разкрива още една част от многото цветове на „Eclipse“ - пътешествие, изпълнено с открития, неочаквани обрати и изненади. Разнообразието прави света по-богат и именно то е в основата на този албум.“

Групата определя „Eclipse“ като най-разнообразният запис в дискографията на Xandria досега. В единайсетте песни се срещат класически метъл влияния, вдъхновени от 80-те години, модерни тежки китари, симфонични аранжименти, келтски фолк елементи, електронни текстури и дори моменти, повлияни повече от Pink Floyd, отколкото от традиционния симфоничен метъл.

Първият сингъл от албума, „The Shannon's Home“, беше представен по-рано тази година.

С „Eclipse“ Xandria отбелязват и своята 30 годишнина. A у нас ги очакваме за концерт на на 10 октомври за концерт в Pirotska 5 Event Center.