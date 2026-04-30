Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Kонкурент и Васко Кръпката ще свирят на After Party сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Seya Nightingale открива фестивала на 10 юли

Публикувано на 11 Юни 2026
Kонкурент и Васко Кръпката ще свирят на After Party сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Точно месец остава до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 10 и 12 юли. Хедлайнери тази година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Фестивалът ще бъде открит на 10 юли от Seya Nightingale - проекта на Славея Иванова, победителката в „Гласът на България“ 2024.

Традиционно и тази година след края на основната програма в петък и събота ще работи After Party сцената на хълма. На 10 юли там ще свирят Васко Кръпката и шуменската ъндърграунд група Lampa, създадена през 2021 г.

На следващата вечер, 11 юли, на сцената ще излязат рок ветераните Конкурент, както и alternative rock групата Required от Велико Търново. Бандата вече има два издадени сингъла, а последният се появи в началото на тази година.

Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли. Билети се продават в мрежата на Eventim.

Деца до 12 години ще могат да влизат без билет.

Ключови думи: