Bad Religion идват за първи път в България

Калифорнийците Bad Religion ще свирят за първи път в България на 10 юли като част от програмата на Midalidare Rock In The Wine Valley.

С това Bad Religion се присъединяват към вече обявените Helloween и Powerwolf, оформяйки силна хедлайнерска селекция. Към програмата се добавят още Warkings и The Baboon Show, които също ще излязат за първи път пред българска публика.

Създадени през 1980 г., Bad Religion заемат ключово място в развитието на пънк сцената на Западния бряг. Те са сред групите, които оформят звученето на мелодичния хардкор и т.нар. калифорнийски скейт пънк – стил, свързан със скейт и сърф културата, но и с ясно изразена социална позиция.

През годините бандата не променя основната си линия, но успява да развива звученето си – от ранния хардкор до по-мелодичния подход от 90-те, който често се свързва с т.нар. „neo-punk“. Днес те продължават да бъдат активни, с 17 студийни албума зад гърба си и стабилна концертна активност.

В настоящия състав на групата са Greg Graffin (вокали), Jay Bentley (бас), както и китаристите Brian Baker и Mike Dimkich, и барабанистът Jamie Miller – състав, който се утвърждава като една от най-силните концертни версии на бандата.

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley

Освен тях, на сцената ще се качат и Warkings – немско-австрийска пауър метъл група, създадена през 2018 г., която вече има няколко албума зад гърба си, включително „Armageddon“ (2025), както и шведската формация The Baboon Show, известна с енергичните си лайвове и силното присъствие на европейската пънк сцена.

Организаторите уточняват, че еднодневните билети, закупени за първоначално обявените Twisted Sister, ще важат без презаверка за 10 юли. Възможност за връщане на билети има до 4 май от мястото на покупка.

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г., а билетите са в продажба в мрежата на Eventim.