Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams се присъединяват към Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Публикувано на 30 Април 2026
Midalidare Rock In The Wine Valley обяви последните три банди за голямата сцена на шестото си издание. Това са Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams.

Фестивалът ще се проведе между 10 и 12 юли 2026 г., като хедлайнери тази година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Освен тях, на голямата сцена ще се качат още 11 международни банди.

Шведите от Eclipse се завръщат в България след серия от успешни участия по света. Създадени в Стокхолм през 1999 г., те натрупаха сериозна популярност с милиони стрийминг слушания, турнета в Европа, Южна Америка, Австралия и Япония, както и участия на престижни фестивали като Wacken, Alcatraz и Summer Breeze.

Ashes of Ares са добре познато име за феновете на пауър метъла. Групата, водена от вокалиста Matt Barlow и китариста Freddie Vidales, издаде четвъртия си албум New Messiahs през 2025 г. И двамата музиканти са свързани с Iced Earth, което подсказва, че в сетлиста може да намерят място и песни от тази банда.

Гръцката формация Tidal Dreams допълва списъка с по-епично и мелодично звучене. Създадени в Атина в края на 2010 г., те се насочват към класическия хеви метъл с модерна продукция. Пробивът им идва през 2016 г., когато печелят гръцкия кръг на Wacken Metal Battle и представят страната си на финала по време на Wacken Open Air.

Организаторите вече работят и по програмата на After Party сцената, като имената там ще бъдат обявени в следващите седмици.

Билетите за Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 вече са в продажба в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат без билет.

 

