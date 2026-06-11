Dropkick Murphys са първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2027

Организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley обявиха първия хедлайнер за изданието през 2027 година. На 10 юли на сцената в Могилово ще се качат Dropkick Murphys.

Фестивалът ще се проведе от 9 до 11 юли 2027 г., а билетите ще бъдат пуснати в продажба на 16 юли от 10:00 часа в мрежата на Eventim.

Създадени в Бостън, Dropkick Murphys са едно от най-разпознаваемите имена в келтик пънк сцената. През годините групата реализира четири поредни албума в Топ 10 на Billboard, продава над осем милиона копия по света и натрупва повече от половин милиард стрийма. Сред най-известните им песни е "I'm Shipping Up to Boston", която добива световна популярност след включването си във филма The Departed на Мартин Скорсезе.

Най-новият албум на групата, "For The People", продължава традицията на Dropkick Murphys да съчетават енергичен рокендрол с ясно изразени социални послания.

Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 ще се проведе между 9 и 11 юли, като деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно. Очаква се организаторите скоро да обявят и още имена в програмата.