Brond в „Кутията на Z-Rock“ за новия си албум „Snooze“

Почти осем години след последния си студиен албум Brond се завръщат с "Snooze" – запис, който улавя усещането за застой, полубудност и натрупано напрежение от последните години. Албумът излиза на 13 февруари и няма просто да бъде издаден – той ще бъде представен на живо в цялост, и то само веднъж.

По този повод в „Кутията на Z-Rock“ гостуваха Олег Шулев и Петър Пейков, които разказаха за дългата пауза между албумите, за процеса по създаването на Snooze, за темите в него и за специалния концерт, с който Brond ще отбележат завръщането си.

В разговора музикантите споделят, че паузата между "The Graveyard Campfire "(2018) и "Snooze" не е била умишлено търсена, а по-скоро резултат от натрупване – умора, житейски промени и време, което е минало неусетно. Работата по албума започва постепенно, без големи цели, с песни, които преминават през множество версии, докато стигнат до финалния си вид.

"Snooze" е записван на етапи. Барабаните са реализирани в AudioSlot Studio с Васко Райков, а останалите инструменти – в репетиционната на групата, където Brond избират свободата да работят без натиска на студийно време. Музиката, записите, продукцията и визуалната концепция са изцяло под контрола на групата.

В интервюто Brond описват "Snooze" като реакция на състояние, което мнозина разпознават – усещане за застой, за разтеглено време и реалност, която понякога напомня лош сън. Текстовете в албума са дело основно на Максим Стоименов, но включват и композиции на Олег Шулев, което придава различни нюанси, но запазва общия глас и посока на записа.

Освен заглавната песен "Snooze", преди дни Brond представиха и втория сингъл – "Trebuchet". Парчето носи по-осезаемо напрежение и конфронтация и заема ключово място в цялостната картина на албума – като опит за „събуждане“ от летаргията, в която живеем.

"Snooze" ще бъде представен на живо на 13 февруари в клуб Паве – концерт, обявен като one-off, в който Brond ще изсвирят албума от начало до край, в реда, в който е записан. Освен новия материал, публиката ще чуе и по-стари песни от каталога на групата.

Специални гости на събитието ще бъдат Attaxic, които ще се включат с пълен сет.

В прикачения аудиофайл ще чуете целия разговор с Олег Шулев и Петър Пейков – за дългия път към "Snooze", за смисъла да свириш албум на живо от край до край и за това какво следва за Brond.