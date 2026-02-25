Judas Priest с концерт в София на 29 август 2026

Легендарната британска хеви метъл група Judas Priest ще се завърне в България това лято. На 29 август 2026 г. бандата ще изнесе концерт в Vidas Art Arena в София. Събитието е част от европейската им обиколка „Faithkeepers“, а организатор на шоуто у нас е Fest Team.

Билетите за концерта ще бъдат пуснати първо в предварителна продажба на 17 март за членовете на Fest Club, а общата продажба започва на 18 март в мрежата на Ticket Station. Цените на билетите стартират от 55 евро.

София е сред спирките в европейското турне на Judas Priest, което ще премине през редица държави, включително Германия, Полша, Чехия, Словакия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция и Испания.

С кариера, продължаваща близо шест десетилетия, Judas Priest са сред най-влиятелните имена в историята на хеви метъла. Групата е създадена през 1969 г. в Бирмингам, Англия – град, който мнозина смятат за родното място на жанра. През годините бандата изгражда огромна дискография и оставя трайна следа с класически албуми като „Sin After Sin“ (1977), „British Steel“ (1980), „Screaming for Vengeance“ (1982) и „Painkiller“ (1990).

По-късните им издания също получават сериозно признание. Албумът „Firepower“ (2018), включващ 14 песни, се превърна в един от най-високо оценените записи в кариерата на групата както от критиката, така и от феновете.

През 2022 г. членовете на Judas Priest – Роб Халфорд, Глен Типтън, Иън Хил и Скот Травис бяха въведени в Залата на славата на рокендрола, като отличието им беше връчено от легендарния Алис Купър. Наскоро барабанистът Скот Травис получи и наградата “The Louie Bellson Award” на Drumeo Awards за своя принос към барабанното изкуство.

В началото на тази година на 76-ото издание на Международния филмов фестивал „Берлинале“ беше представен и документалният филм „The Ballad of Judas Priest“, който проследява повече от пет десетилетия история на групата, от ранните им години в работническите квартали на Бирмингам до включването им в Залата на славата на рокендрола.

Въпреки впечатляващата си дискография от 19 студийни албума, хиляди концерти по целия свят и множество отличия, Judas Priest остават изключително активни на сцената. Последният им албум „Invincible Shield“ беше представен с мащабно световно турне през 2024 г., част от което включваше и концерт в България. Турнето беше разпродадено в редица градове в Европа и Обединеното кралство, а успехът му в Северна Америка доведе до две последователни обиколки на континента през същата година.

Сред многобройните отличия на групата е и наградата Грами за най-добро метъл изпълнение, която Judas Priest получават през 2010 г. за песента „Dissident Aggressor“ от концертния албум „A Touch of Evil: Live“, както и признанието VH1 Rock Honors, връчено им през 2006 г.

Българските фенове добре помнят последната среща с Judas Priest през 2024 г., когато концертът на групата у нас събра хиляди почитатели на тежката музика. Тогава в публиката имаше представители на няколко поколения фенове. Това лято бандата ще се завърне отново, този път за голямо открито шоу в сърцето на Борисовата градина, на сцената на Vidas Art Arena.

