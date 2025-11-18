Deep Purple откриват европейското си турне в София – 29 септември 2026

Легендарната британска рок група Deep Purple има нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе. На 29 септември 2026 легендарната британска група ще превърне Арена 8888 в сцена на мощен рок спектакъл, който ще остане в историята. Българската публика ще бъде и първата в Европа, която ще чуе новия им студиен албум на живо.

След силния успех на “=1” (2024), първия албум със Саймън МакБрайд на китара, групата продължава да пише своята музикална легенда. "=1" оглави редица класации и показа, че Deep Purple умеят да съчетават класическия си дух със съвременно звучене. Сега те подготвят следващата си глава – нов албум и турне, което започва от София. Вечерта в Арена 8888 ще бъде празник на характерния им звук, който оформя хард рока вече над пет десетилетия.

На сцената към тях ще се присъединят и музикантите от Jayler, които ще подгреят началото на турнето. Билетите влизат в продажба на 21 ноември (петък) от 12:00 в мрежата на Eventim. Цените са в диапазона от 89 до 149 лв., разпределени по категории.

Deep Purple са носители на безброй отличия, вписани са в Залата на славата на рокендрола, имат десетки мултиплатинени албуми и хиляди концерти по света. Но въпреки славата си, те продължават да звучат дръзко, модерно и смело – без признаци на забавяне.

Българската публика ще има шанс да преживее този момент първа в Европа – с концерт, който поставя София в центъра на рок картата за 2026 г.