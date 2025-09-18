Въведете търсената дума и натиснете Enter
Концертът на Iron Maiden в София със сетлист от класическите им години

Публикувано на 23 Септември 2025
Концертът на Iron Maiden в София със сетлист от класическите им години
Снимка: Fest Team

На 26 май 2026 г. Iron Maiden се завръщат у нас за грандиозно шоу на националния стадион „Васил Левски“.

Концертът е част от юбилейното световно турне "Run For Your Lives", което отбелязва 50-годишнината на бандата и е изцяло фокусирано върху златната ера на Maiden – периода 1980–1992.

Феновете ще чуят на живо химни от албумите Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast, Powerslave, Somewhere in Time, Seventh Son of a Seventh Son, No Prayer for the Dying и Fear of the Dark. Това е сетлист, който връща към годините, в които групата създава своя мит и безсмъртни класики като The Trooper, 2 Minutes to Midnight, Wasted Years и Fear of the Dark.

Билетите тръгват в предварителна продажба за членове на Fest Club на 24 септември от 11:00 ч., а масовата продажба започва на 27 септември в Ticket Station (цени: 99–280 лв.).

Специален акцент на събитието ще бъде и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar с Trooper Beer, Darkest Red Wine и ексклузивен мърчандайз.

