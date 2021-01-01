Въведете търсената дума и натиснете Enter
The Black Crowes споделиха видеоклип към песента „Profane Prophecy“

Публикувано на 20 Януари 2026
Снимка: facebook.com/TheBlackCrowes

The Black Crowes споделиха официалния видеоклип към песента „Profane Prophecy“, която е част от предстоящия им студиен албум „A Pound Of Feathers“. Албумът ще излезе на 13 март чрез Silver Arrow Records.

Видеото към „Profane Prophecy“ представя символичен свят, в който се появяват седем персонажа, олицетворяващи смъртните грехове, поставени в стилизирана среда с театрални декори и макети в реален размер. Визията залага на умишлено нереалистично усещане и приказна естетика с мрачни елементи.

„Profane Prophecy“ е откриващата песен в „A Pound Of Feathers“ – новия албум на групата, продуциран от Джей Джойс. Записът продължава линията на характерната за The Black Crowes смесица от блус, соул и рок, като този път групата залага на по-инстинктивен и експериментален подход.

Фронтменът Крис Робинсън коментира, че албумът е записан за сравнително кратко време – между осем и десет дни – и е естествено продължение на предишния им проект „Happiness Bastards“ (2024). По думите му, песните са създавани спонтанно, водени от моментното усещане и настроение по време на записите.

„A Pound Of Feathers“ идва след „Happiness Bastards“, който беше номиниран за „Най-добър рок албум“ на наградите Grammy 2025, и включва общо 11 песни.

„A Pound Of Feathers“ съдържание:

1. Profane Prophecy
2. Cruel Streak
3. Pharmacy Chronicles
4. Do The Parasite!
5. High And Lonesome
6. Queen Of The B-Sides
7. It's Like That
8. Blood Red Regrets
9. You Call This A Good Time
10. Eros Blues

