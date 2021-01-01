The Black Crowes споделиха видеоклип към песента „Profane Prophecy“

The Black Crowes споделиха официалния видеоклип към песента „Profane Prophecy“, която е част от предстоящия им студиен албум „A Pound Of Feathers“. Албумът ще излезе на 13 март чрез Silver Arrow Records.

Видеото към „Profane Prophecy“ представя символичен свят, в който се появяват седем персонажа, олицетворяващи смъртните грехове, поставени в стилизирана среда с театрални декори и макети в реален размер. Визията залага на умишлено нереалистично усещане и приказна естетика с мрачни елементи.

„Profane Prophecy“ е откриващата песен в „A Pound Of Feathers“ – новия албум на групата, продуциран от Джей Джойс. Записът продължава линията на характерната за The Black Crowes смесица от блус, соул и рок, като този път групата залага на по-инстинктивен и експериментален подход.

Фронтменът Крис Робинсън коментира, че албумът е записан за сравнително кратко време – между осем и десет дни – и е естествено продължение на предишния им проект „Happiness Bastards“ (2024). По думите му, песните са създавани спонтанно, водени от моментното усещане и настроение по време на записите.

„A Pound Of Feathers“ идва след „Happiness Bastards“, който беше номиниран за „Най-добър рок албум“ на наградите Grammy 2025, и включва общо 11 песни.

„A Pound Of Feathers“ съдържание:

1. Profane Prophecy

2. Cruel Streak

3. Pharmacy Chronicles

4. Do The Parasite!

5. High And Lonesome

6. Queen Of The B-Sides

7. It's Like That

8. Blood Red Regrets

9. You Call This A Good Time

10. Eros Blues