Intelligent Music Project с видеоклип към песента "Звездите"

Intelligent Music Project представиха нов видеоклип към българската версия на песента „Stars“. Композицията е част от последния албум на проекта „Fiction“, издаден в края на миналата година.

Музиката и текстът на песента са дело на Борислав Мудолов – Косатката, а аранжиментът е реализиран от Бисер Иванов, Иво Стефанов и самия Мудолов.

Видеото е режисирано от Buddubbazz Tape Company, а в него участват актьорите Гергана Кокуцова и Петко Андонов. Специално участие във видеото има и автомобил BMW 320 (E21), предоставен с помощта на Данаил Даскалов и Калин Кънев.

„Stars“ е част от деветия студиен албум на Intelligent Music Project – „Fiction“, който включва 14 песни и продължава концептуалната линия на проекта на д-р Милен Врабевски. В записа участват и редица международни музиканти, сред които Джоузеф Уилямс (Toto), Саймън Филипс (Toto), Карл Сентанс (Nazareth) и Ричард Гризман.

Албумът съчетава различни музикални влияния и лични послания, като всяка песен е част от по-голяма концептуална история. Българската версия на „Stars“ – „Звездите“ – е една от най-личните композиции в „Fiction“ и получава нов живот с настоящия видеоклип.