14 песни в една обща история: Intelligent Music Project представиха албума „Fiction“

Новият албум „Fiction“ на Intelligent Music Project вече е факт. Девети студиен запис, 14 песни, международен мащаб и силно лични послания – така проектът на д-р Милен Врабевски отбелязва 15 години път, в който музиката остава водещият език.

В студиото на „Кутията на Z-Rock“ гостуваха Иво Стефанов, Боби Косатката и Бисер Иванов, които разказаха повече за процеса по създаването на албума, за работата със световни имена и за историите зад песните.

„Не бих казал, че на деветия албум си по-спокоен – по-скоро си по-опитен“, споделят музикантите, като подчертават, че "Fiction" е логично продължение на концепцията, която Intelligent Music Project развиват още от първия си албум.

„Всички албуми са концептуални – всеки сам по себе си, но и като част от една по-голяма история.“

В „Fiction“ отново участват редица световни музиканти, сред които Джоузеф Уилямс (TOTO), Саймън Филипс (TOTO), Карл Сентанс (Nazareth) и Ричард Гризман. Част от записите са направени в студиото на Саймън Филипс в Лос Анджелис, а Джоузеф Уилямс пристига за първи път в България, за да запише вокалите си в София.

„Той е изключителен професионалист – работи, докато резултатът не е напълно удовлетворяващ“.

Албумът включва композиции на д-р Милен Врабевски, Карл Сентанс и българския екип – Иво Стефанов, Бисер Иванов и Боби Косатката, като именно това разнообразие придава на "Fiction" усещане за различни светове, обединени в една обща емоция.

Финалът на албума е белязан от песента „Звездите“ – лична композиция на Боби Косатката, която излиза дигитално на български език, а в албума присъства и нейна английска версия. „Това беше идея, която отлежаваше дълго, а сега получи нов живот“, споделя той.

Чуйте цялото интервю с Intelligent Music Project в „Кутията на Z-Rock“ с още истории от кухнята на „Fiction“, срещи със световни музиканти и разговор за това какво предстои занапред.

Слушайте в плейъра на сайта.