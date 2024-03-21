Intelligent Music Project "Fiction" издадоха деветия си студиен албум "Fiction"

Intelligent Music Project продължават да бъдат едно от най-интересните и устойчиви рок явления у нас. Основан в София, но развиващ се с участието на световни музиканти, проектът навлиза в своята 15-а година с нов албум – „Fiction“, който вече е достъпен във всички дигитални платформи.

"Fiction" e девети студиен албум на супергрупата, в който отново участват добре познати имена от международната рок сцена. Сред тях са барабанистът Саймън Филипс (TOTO), вокалистът Джоузеф Уилямс (TOTO), Карл Сентанс (Nazareth), британският изпълнител Ричард Гризман (River Hounds), както и басистът Ърнест Тибс (Protocol). Албумът обединява авторски композиции както на д-р Милен Врабевски, така и на музикантите Карл Сентанс, Бисер Иванов, Иво Стефанов и Боби Косатката.



Продуцент и творчески двигател зад проекта е д-р Милен Врабевски, който и този път стои зад голяма част от музиката и текстовете. По думите му „Fiction“ събира 14 самостоятелни истории, вдъхновени от теми като мечтите, смелостта, личния избор и стремежа към справедливост. Част от записите са направени в студиото на Саймън Филипс - Phantom Records в Лос Анджелис, а Джоузеф Уилямс пристига за първи път в София, за да запише вокалите си за проекта.

„Fiction е поредното музикално пътешествие през мечтите, смелостта и личния избор на човека да се бори за справедливост и добри каузи, воден от обичта и ценностите, които изграждат добротата. Албумът съдържа 14 отделни истории, всяка различна от останалите, а разнообразието се усилва и от останалите автори, на които реших да заложа този път. Шест от песните са мои, а освен творбите на Карл Сентанс има още пет, чиито автори са музикантите в групата – Бисер Иванов, Иво Стефанов и Боби Косатката“, споделя д-р Врабевски.

„Милен работи по различен начин – около него винаги има страхотни музиканти и силни послания. Харесвам тази музика и обичам да участвам в проектите му. Уверен съм, че слушателите ще харесат ‘Fiction’“, споделя Уилямс.

Аранжиментите в албума са дело на д-р Врабевски, Иво Стефанов и Бисер Иванов, а финалният мастерингов щрих е поверен на Боб Кац, известен с работата си по грамитерани записи и неговия характерен звук.

Албумът вече е достъпен във всички музикални платформи, както и за закупуване на intelligent-music.com.