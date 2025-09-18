Hypocrisy с концерт в София на 14 април 2026

Една от най-обичаните скандинавски метъл банди у нас, Hypocrisy, се завръща в България през 2026 г. Концертът ще се състои на 14 април в клуб Joy Station, София, като част от новото мащабно турне Mass Hallucination, което ще премине през 26 европейски града и ще събере някои от най-силните имена на екстремната сцена.

Билетите за концерта на шведската банда и метъл шайката, с която тръгва на път, започват от 66 лв. и влизат в продажба на 17 октомври от 11:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg.

Към групата на Петер Тегтгрен, добре познат и обичан от българската публика, като специален гост се присъединява и Abbath – артист, чийто сценичен образ и музика от десетилетия въплъщават същността на норвежкия блек метъл. Изградил митологията на Immortal като фронтмен и съосновател, а по-късно продължил под собствено име, Abbath е емблема, наследник и двигател на едно течение, което продължава да се развива. Заедно с него на сцената ще се качат легендарните Vomitory и норвежката Vreid, чиято музика носи дълбока връзка с наследството на Windir.

Петер Тегтгрен споделя: „Изключително сме развълнувани, че ще бъдем отново на турне и то в такава силна компания! За нас тези концерти ще са като среща със стари и нови фенове, с енергията, която само живото изпълнение носи. Очаквайте една честна, сурова и емоционална вечер, каквато само Hypocrisy може да създаде.“

Цялото турне на ударната група е тук:

● 02.04 – Берлин, Германия – Astra Kulturhaus

● 03.04 – Копенхаген, Дания – Amager Bio

● 04.04 – Гьотеборг, Швеция – Trädgår’n

● 05.04 – Стокхолм, Швеция – Fryshuset Klubben

● 07.04 – Хелзинки, Финландия – Tavastia

● 08.04 – Рига, Латвия – Spelet

● 09.04 – Гданск, Полша – B90

● 10.04 – Бърно, Чехия – Sono Centrum

● 11.04 – Лихтенфелс, Германия – Ragnarök Festival

● 12.04 – Братислава, Словакия – Majestic Music Club

● 14.04 – София, България – Joy Station

● 15.04 – Букурещ, Румъния – Arenele Romane

● 17.04 – Любляна, Словения – Cvetličarna

● 18.04 – Детелбах, Германия – Metal Franconia Festival

● 19.04 – Прателн, Швейцария – Z7 Konzertfabrik

● 21.04 – Хамбург, Германия – Gruenspan

● 22.04 – Щутгарт, Германия – LKA Longhorn

● 23.04 – Кьолн, Германия – Essigfabrik

● 24.04 – Лайпциг, Германия – Felsenkeller

● 25.04 – Мюнхен, Германия – Backstage

● 26.04 – Лайден, Нидерландия – Stadsgehoorzaal

● 28.04 – Антверпен, Белгия – Trix

● 29.04 – Париж, Франция – La Machine du Moulin Rouge

● 01.05 – Манчестър, Англия – Academy 2

● 02.05 – Лондон, Англия – Incineration Festival