High Vis идват в София на 16 юни

Британската банда High Vis ще разтърси City Stage на 16 юни. Групата, която успешно размива границите между хардкор, пост-пънк и инди рок, пристига с музика, която е едновременно сурова, мелодична и социално заредена.

Създадени през 2018 г., High Vis бързо се превръщат в едно от най-интересните имена на британската алтернативна сцена. В звученето им се преплитат влияния от britpop, нео-психеделия и характерния Madchester groove, а самите те определят стила си като „пост-индустриален британски misery punk“.

Още с дебюта си „No Sense No Feeling“ (2019) High Vis ясно заявяват, че няма да се ограничават в жанрови рамки. С „Blending“ (2022) – включващ парчета като „Talk For Hours“ и „Trauma Bonds“ – бандата развива по-емоционален и социално ангажиран почерк, в който вокалистът Graham Sayle говори директно, уязвимо и без филтър.

Най-новият им албум „Guided Tour“ улавя High Vis в силен творчески период – уверен, сплотен и с изразена сценична енергия. Записан в Holy Mountain Studios в Лондон с продуцента Jonah Falco и инженера Stanley Gravett, записът комбинира пънк енергия, инди нюанси и моменти на по-тежко алтернативно звучене, без да губи своята идентичност.

Билетите за концерта в София влизат в продажба на 27 март от 12:00 ч. в мрежата на Ticket Station, с начална цена от 25 евро.

Концертът на High Vis в София ще е възможност да видим група в подем — без компромиси, без излишен шум, само музика с отношение.