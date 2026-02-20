Hellion Stone събират приятели от българската рок сцена за 10-годишнината си

Софийската рок банда Hellion Stone ще отбележи 10 години на сцената със специален концерт на 13 март в клуб Mixtape 5 (Side A). Събитието обещава вечер, в която музика, приятелства и спомени от едно десетилетие ще се съберат на едно място.

Юбилейната година за групата започна силно с излизането на два нови сингъла – „Men Who Knew Me“ и „Sleep Now“, придружени от впечатляващи видеоклипове. И двете песни ще прозвучат за първи път на живо именно на юбилейния концерт.

„Искаме концертът да е общ празник, общ рожден ден и среща на хората, които са били част от нашия път“, споделят от Hellion Stone.

На сцената към бандата ще се присъединят специални гости от групи като Soundprophet, Lek City Case, Odd Crew, ALI, K.O.R.A., Fat Bertha, BoiL и още музиканти от българската рок сцена. В концерта ще участват и беквокалистките Венелина Бонева и Емили Маринова, които ще добавят нови нюанси към звученето на групата.

Програмата ще включва добре познати песни на Hellion Stone, съвместни изпълнения и изненади.

Новият сингъл „Sleep Now“ запазва характерния груув и плътност на групата, но привлича внимание и с текста си. В разговор за подкаста ZVUK авторът на текста Иван Попов – Иво споделя, че често изгражда въображаеми ситуации в песните, оставяйки пространство слушателите сами да намерят собственото си тълкуване.

Зад гърба си Hellion Stone имат десет години, изпълнени с истории – от записите на първия им албум, продължили повече от месец, до първите им концерти в Лондон, които започват с взет кредит, за да може групата да замине и да свири пред нова публика.

Съставът на бандата също продължава да се развива. Най-новият член е барабанистът Мануел Малешков – Мани, който вече е част от концертния звук на групата.

Всички тези истории ще се срещнат на сцената на Mixtape 5 на 13 март, когато Hellion Stone ще отпразнуват първото десетилетие от своя път заедно с приятели и публика.

Билетите за концерта са в продажба в EPayGo.bg на цена 15 евро, а в деня на събитието ще бъдат 20 евро.