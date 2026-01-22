„Голямото Rock Междучасие“ се завръща и отново търси млади рок таланти

Най-големият музикален конкурс за млади таланти „Голямото Rock Междучасие“ се завръща с ново издание и отново отваря сцената за ученически рок и поп банди от София. Крайният срок за регистрация е 28 февруари 2026 г.

Проектът се утвърди като една от водещите платформи за откриване и развитие на млади музиканти в България, предоставяйки им възможност за сценична изява и професионална подкрепа. Записването за участие вече е отворено, като кандидатстването се извършва онлайн чрез официалния сайт на инициативата.

Конкурсът е насочен към ученически групи, които представят авторски песни или кавъри. След предварителна селекция одобрените банди продължават в следващите етапи, а публиката ще може да гласува онлайн за своите фаворити. Групите с най-висок вот ще участват в три полуфинални концерта, които ще се проведат в софийски училища, преди финалното събитие в края на март.

Голямата награда включва професионален аудиозапис на песен по избор на победителите, както и музикални консумативи и оборудване за всеки член на групата. Отличието има за цел да подпомогне старта и бъдещото развитие на младите артисти.

„Създадохме „Голямото Rock Междучасие“ през 2008 г. с идеята да дадем сцена и увереност на млади музиканти, които тепърва откриват своя път“, споделя Димитър Кърнев от D2, съосновател на проекта заедно с Александър Обретенов.

Организаторите подчертават, че инициативата има за цел да насърчава младите изпълнители и да подпомага създаването на следващото поколение рок музиканти в България.