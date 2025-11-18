D2 издават първата си плоча – „D2 Live“

Българската рок група D2 представя първото си издание на винил – двойната лимитирана плоча „D2 Live“, която вече е достъпна чрез специално създадения сайт www.d2shop.bg

Изданието събира най-емблематичните и хитови песни на D2 от всички 25 години на сцена, подбрани като жив запис, който проследява развитието на групата от ранните ѝ години до утвърдения и разпознаваем звук, с който D2 продължават да присъстват активно на българската рок сцена.

„D2 Live“ е свързана пряко с юбилейния концерт на групата в Зала 1 на НДК, отбелязал четвърт век от създаването на формацията. Именно енергията, динамиката и атмосферата на този концерт са в основата на виниловото издание. В албума са включени добре познати песни като „Ледено момиче“, „100 години“, „Две следи“ и „Не мога да спра да те обичам“, които остават разпознаваеми за няколко поколения слушатели.

Юбилейното издание впечатлява и с внимание към детайла – прецизно мастериран звук, висококачествен печат и стилен арт дизайн, вдъхновен от ключови моменти в историята на групата. „D2 Live“ е замислена както като винил за слушане, така и като колекционерски продукт за почитателите на групата и на физическите музикални формати.

С това издание D2 правят важна стъпка в своята дискография, като за първи път представят музиката си на винил.