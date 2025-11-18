D2 поставят рок финал на годината на 27 декември в Mixtape 5, София

Българската рок група D2 поставя мощна финална точка на 2025 г. с концерт на 27 декември в клуб Mixtape 5 – София.

След силна и емоционална година D2 кани почитателите си на вечер с автентичната им енергия. На сцената отново в оригиналния си състав ще застанат Димитър Кърнев (китара), Дичо Христов (вокали), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (барабани) и Радостин Василев (вокали). Те са готови да споделят силната страст на своето завръщане и да дадат истински рок финал на сезона.

2025 година беше специална за групата – D2 отбелязаха 25 години на сцената, изнесоха впечатляващ концерт в Зала 1 на НДК и представиха новата рок балада „Преди да кажеш не“. Песента, по музика и аранжимент на групата и текст на Гергана Турийска, с видеоклип на Свилен Славов, бързо се превърна в символ на нов етап в историята на групата. Феновете я приеха с емоция и я определиха като едно от най-силните им парчета досега, връщайки ги към духа на най-силните години на D2.

На концерта в Mixtape 5 ще бъде представен ексклузивно юбилейният двоен винил и CD „25 години D2“. Очаква се групата да разкрие и подробности за планираното турне през 2026 г. Специален гост на вечерта ще бъде Деян Славчев – Део.

Завръщането на D2 в оригинален състав е дълго чакано от феновете. Публиката ще има шанс да чуе най-големите хитове от всички етапи на групата – песни, превърнали се в част от златната история на българския рок. Интересът към концерта е огромен и се очаква вечер, изпълнена с емоция, енергия и онзи характерен заряд, който свързва хората чрез музиката.

През годините D2 изграждат богато музикално наследство чрез четири студийни албума. „Ледено момиче“ (2000) се превръща в един от най-продаваните албуми у нас с над 100 000 копия, следвани от „2002“ и „6“, записан в престижни студия в Лос Анджелис. През 2014 г. излиза „Феникс“, създаден в мобилно студио в бивша правителствена резиденция. D2 са носители на отличия като „Група на годината“ и два пъти „Златна пролет“ на БНР, а музиката им е звучала и на международни фестивали като Eurosonic (Холандия), Rock’N’Coke (Турция) и Rock for People (Чехия).