D2 в оригинален състав и нова песен

Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев събират група D2 в оригиналния й състав.

След двайсет и пет годишния си юбилей, легендарната група се завръща в пълната си сила, за да зарадва публиката с чисто нов сингъл и видео.

„Това е момент, който и ние, и феновете чакахме отдавна. Завръщаме се не просто с носталгия, а с нова музика и с желанието да продължим оттам, където общата ни историята беше оставена.“, споделят членовете на D2. „Времето най-накрая дойде – идваме със същия хъс и плам, и с готов нов албум!“, допълват музикантите.

Феновете ще могат да преживеят отново харизмата и уникалната химия на оригиналния състав, превърнал D2 в едно от най-обичаните и влиятелни имена на българската рок сцена.

Завръщането на D2 в пълния си оригинален облик е повече от музикално събитие – то е дълго чакан емоционален празник за всички, които вярват, че истинските истории никога не свършват.

„Преди да кажеш не“ е по музика и аранжимент на D2, текстът е на Гергана Турийска.

Видеоклипът с режисьор Свилен Славов, можете да гледате по-долу: