Гледайте новото видео на Foo Fighters „Of All People“

Публикувано на 20 Май 2026
Снимка: Elizabeth Miranda

Foo Fighters представиха официалното видео към „Of All People“, една от песните от новия им албум "Your Favorite Toy", излязъл в края на април чрез RCA Records.

Клипът е режисиран от Alex Acy и включва швейцарската екстремна ски формация BPC (Buldoz Project Crew), известна с нестандартните си „snowless skiing“ изпълнения, каране на ски върху бетон, стъкло и различни градски терени без сняг. Във видеото участват Flaco, Blasco Paterno Castello, Mael Bovey, Jordy и Andrea de Angelis, които изпълняват серия рисковани трикове под звуците на бързото и агресивно парче на Foo Fighters.

Дейв Грол коментира с типичното си чувство за хумор, че това е „или най-екстремният спорт, който някога е виждал, или най-забавният начин човек да стигне до болницата“.

Режисьорът Alex Acy разказва, че е открил BPC чрез YouTube преди около година и веднага е решил, че иска да работи с тях заради „безумния им начин да превръщат невъзможни места в ски писти“.

