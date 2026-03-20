Българско участие в новото видео на Foo Fighters

Foo Fighters издадоха нов студиен албум днес. „Your Favorite Toy“ е 12-ият запис в дискографията на групата.

Албумът е записан в по-интимна, почти „домашна“ среда и е ко-продуциран от самите Foo Fighters заедно с Оливър Роман. Още с първите си отзиви „Your Favorite Toy“ получава стабилна подкрепа – определян като енергичен и зареждащ, но и като доказателство, че групата продължава да звучи свежо дори след десетилетия на сцена.

В последните месеци бандата загатна за албума с няколко сингъла заглавното парче, както и „Caught In The Echo“, „Of All People“ и „Asking For A Friend“, които връщат към познатата комбинация от тежки китари и директна енергия.

Паралелно с излизането на албума идва и официален видеоклип към песента „Window“. Идеята е на фронтмена Дейв Грол, а режисьор е Джейк Ерланд. В центъра на историята е самотен мияч на прозорци, който наблюдава чуждите животи отвън – персонаж, изигран от Крейг Паркинсън.

Видеото обаче има и силна българска следа. В него участват редица български актьори, сред които Братан Братанов, Маргарита Гичева, Елена Недева, Георги Филипов и Елвира Йорданова.

Освен пред камера, българско участие има и зад нея, в различни ключови екипи, от оператори и осветление до сценография, стилистика и каскади.

Гледай видеоклипа тук:

