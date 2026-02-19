Чуйте новия сингъл на Foo Fighters „Caught In The Echo“

Foo Fighters пуснаха новия си сингъл „Caught In The Echo“.

Песента е част от предстоящия дванадесети студиен албум на бандата „Your Favorite Toy“, който ще излезе на 24 април чрез Roswell Records/Columbia Records. Тя следва предишните сингли „Asking For A Friend“ и заглавното парче на албума.

По време на последните си по-интимни концерти във Великобритания и Ирландия групата представи и още едно ново парче – „Of All People“.

Това лято Foo Fighters ще се отправят на европейско турне „Take Cover“, включващо концерти и фестивални участия като Mad Cool, NOS Alive и Pinkpop, както и два концерта на стадион Anfield в Ливърпул.

В скорошно интервю Дейв Грол сподели, че новият албум е изпълнен с енергични, шумни и бързи парчета, вдъхновени от ранните години на групата.

