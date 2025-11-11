Foo Fighters обявиха нов албум и пуснаха първи сингъл за 2026

Foo Fighters ще издадат дванадесетия си студиен албум „Your Favorite Toy“ на 24 април чрез Roswell Records/RCA Records. Заедно с новината групата представи и едноименния първи сингъл, който е първата им нова музика за 2026 г.
Според фронтмена Дейв Грол именно това парче е задало посоката на целия запис след продължителен период на експерименти със звук и динамика.
Албумът е записан в домашни условия и е ко-продуциран от Fоо Fighters и Оливър Роман.
Излизането на албума ще бъде последвано от световното турне „Take Cover“, което започва на 10 юни в Осло. През август 2026 г. групата ще стартира и стадионно турне в Северна Америка — първото им след мащабната обиколка „Everything Or Nothing At All“ (2023–2024). В повечето концерти специални гости ще бъдат Queens of the Stone Age.
Foo Fighters свириха за първи път с новия си барабанист Илан Рубин на 13 септември 2025 г. Рубин се присъедини към групата по-рано същата година, след като Джош Фрийз напусна състава през май 2025 г.
Промените в състава продължават след смъртта на дългогодишния барабанист Тейлър Хоукинс, който почина през март 2022 г. Новият албум ще бъде първият студиен проект на групата след тези събития и след последното им издание „But Here We Are“ от 2023 г.
„Your Favorite Toy“ съдържание:
1. Caught In The Echo
2. Of All People
3. Window
4. Your Favorite Toy
5. If You Only Knew
6. Spit Shine
7. Unconditional
8. Child Actor
9. Amen, Caveman
10. Asking For A Friend