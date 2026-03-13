Гледайте новия видеоклип на Greesh „Без Лица“

Greesh представи новия си сингъл „Без Лица“, четвърта песен, която бандата изважда от втория си студиен албум „Ще лъжеш ли“, излязъл в края на миналата година.

Песента повдига важен социален проблем, а именно – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие. Чрез музиката и текста групата насочва вниманието към въпроса за идентичността и избора между личното развитие и връзката с родното място.

Видеоклипът към „Без Лица“ е дело на Алекс Генчев, Гриша Георгиев и Калина Кильовска. В него участват много ученици и студенти, които допринасят за емоционалния заряд на видеото.

Текстът на песента, написан в духа на гръндж естетиката, е дело на Гриша Георгиев (вокали, бас и китари). Музиката и аранжиментът са създадени съвместно с Никола Джоков, който свири на барабани и клавишни. Записът и миксът са поверени на Борис Спасов / Жак, а мастерингът е направен от Младен Димитров / Mr. Moon.

Песента ще прозвучи на живо и на 24 април в клуб Mixtape 5 в София, където Greesh ще изнесат концерт от 21:00 ч. Преди тях на сцената ще се качи и новата банда You Died Yesterday. Билетите за събитието са в продажба в bilet.bg.