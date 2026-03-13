Гледайте новия видеоклип на Greesh „Без Лица“

Песента е четвърти сингъл от албума „Ще лъжеш ли“, издаден в края на миналата година

Публикувано на 16 Март 2026
Гледайте новия видеоклип на Greesh „Без Лица"

Greesh представи новия си сингъл „Без Лица“, четвърта песен, която бандата изважда от втория си студиен албум „Ще лъжеш ли“, излязъл в края на миналата година.

Песента повдига важен социален проблем, а именно – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие. Чрез музиката и текста групата насочва вниманието към въпроса за идентичността и избора между личното развитие и връзката с родното място.

Видеоклипът към „Без Лица“ е дело на Алекс Генчев, Гриша Георгиев и Калина Кильовска. В него участват много ученици и студенти, които допринасят за емоционалния заряд на видеото.

Текстът на песента, написан в духа на гръндж естетиката, е дело на Гриша Георгиев (вокали, бас и китари). Музиката и аранжиментът са създадени съвместно с Никола Джоков, който свири на барабани и клавишни. Записът и миксът са поверени на Борис Спасов / Жак, а мастерингът е направен от Младен Димитров / Mr. Moon.

Песента ще прозвучи на живо и на 24 април в клуб Mixtape 5 в София, където Greesh ще изнесат концерт от 21:00 ч. Преди тях на сцената ще се качи и новата банда You Died Yesterday. Билетите за събитието са в продажба в bilet.bg.

