Цар Плъх пуснаха нов сингъл „Там“

Българската алтернативна рок група Цар Плъх представи новия си сингъл „Там“, който излиза символично на петък 13. Парчето съчетава алтернативен рок с мрачно метъл звучене, мелодични поп линии и силно кинематографична атмосфера.

„Там“ звучи като истински саундтрак – с напрегнат риф, плътен саунд и вокали, които се движат между тъмна изповед и запомняща се мелодия. Текстът рисува ярки и силни образи, като редове като „Само когато стигнеш в него, ще видиш във ада ми колко е студено“ и „Там небето има вени и по тях текат сънища“ допълват мрачната атмосфера на композицията.

Видеото към „Там“ е вдъхновено от 80-тарските слашър хорър филми и използва визуален език, изпълнен с напрежение, сенки и усещане за преследване. Клипът подсилва усещането, че този петък 13 има свой собствен саундтрак – и той идва от Цар Плъх.

Песента ще прозвучи на живо на 20 март в клуб „Строежа“ в София, където концертът вече е разпродаден. На 28 март групата ще представи новия сингъл и пред пловдивската публика в Bee Bop Cafe.

След дебютния си албум „Най-после тишина“, който вкара четири песни в Spotify Viral Top 50 Bulgaria, и наградата от конкурса на БНР „Пролет“, Цар Плъх продължават да развиват и разширяват границите на българския алтернативен рок.

Цар Плъх са:

Коста Коларов - вокали и китара

Димитър Димов - бас китара

Теодор Чирпанлиев – барабани

Цветан Шангов - китара