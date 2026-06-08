Гледайте целия концерт на Judas Priest от Варшава

В YouTube се появи пълен запис на концерта на британските метъл легенди от 28 юли в COS Torwar във Варшава. Шоуто е част от лятното турне „Faithkeepers“, което ще доведе групата и в София на 29 август във Vidas Art Arena.
Концертът във Варшава продължава близо час и половина и преминава през различни периоди от дискографията на Judas Priest. В сетлиста влизат „You've Got Another Thing Comin'“, „Metal Gods“, „Breaking The Law“, „The Sentinel“, „Turbo Lover“, „Painkiller“ и още добре познати песни на групата.
Място намират и „The Ripper“ и „Delivering The Goods“, две песни от 70-те, които Judas Priest върнаха в концертната си програма за „Faithkeepers“, след като не ги бяха изпълнявали на живо от 2019 г.
В основната част звучат още „Desert Plains“, „Lightning Strike“, „Steeler“, „Panic Attack“, „Victim Of Changes“ и „Halls Of Valhalla“. За бис групата оставя „The Hellion/Electric Eye“, „Hell Bent For Leather“ и „Living After Midnight“.
Турнето „Faithkeepers“ започна на 25 юли на BOBfest в Мюнхенгладбах, Германия. Judas Priest продължават да представят и последния си студиен албум „Invincible Shield“, който излезе през 2024 г.
На 29 август Judas Priest ще излязат пред българската публика във Vidas Art Arena в София. А дотогава концертът от Варшава дава възможност да видим как изглежда актуалното им шоу.