Първи кадри от новия документален филм за Judas Priest

Новият документален филм за Judas Priest „The Ballad Of Judas Priest“ ще направи световната си премиера на 76-ото издание на Берлинския международен филмов фестивал (Berlinale), който ще се проведе от 12 до 22 февруари.

Първи кадри от филма можете да гледате по-долу в новината. В него вокалистът Роб Халфорд разказва за вдъхновението зад класическата песен „Breaking The Law“. Judas Priest създават песента през 1980 г., по време на управлението на Маргарет Тачър. Тя отразява напрежението и социалните конфликти във Великобритания по онова време. Халфорд я определя като „революционна песен“. Той казва, че всяка вечер по новините са се виждали сцени на болка, страдание, бунтове и стачки сред британската работническа класа.

Филмът е режисиран от документалиста Сам Дън и Том Морело от Rage Against The Machine, за когото това е режисьорски дебют. Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата. Тя показва пътя им от работническите квартали на Бирмингам до върха на световната рок сцена.

Judas Priest са сред пионерите на хеви метъла през 70-те години. Групата има над 50 милиона продадени албума и 19 студийни издания. През 2022 г. те бяха въведени в Залата на славата на рокендрола. Последният им албум „Invincible Shield“ излезе през 2024 г. и достигна второ място в британската класация. Албумът получи и номинация за „Грами“ за „Best Metal Performance“. С него Judas Priest станаха първата метъл група със студийни албуми, издадени в интервал от 50 години. От групата заявяват, че живеят и дишат метъла повече от пет десетилетия. В документалния филм те показват живота си без цензура и разкриват групата по нов начин.

Настоящият концертен състав на Judas Priest включва Роб Халфорд, Иън Хил, Ричи Фолкнър, Анди Снийп и Скот Травис. Китаристът Глен Типтън беше диагностициран с Паркинсон преди повече от 15 години. През 2018 г. той се оттегли от активните турнета, но остава част от историята на групата.