Jelusick са специалните гости на Judas Priest в София

Хърватската хард рок и прогресив метъл група Jelusick се присъединява към концерта на Judas Priest в София на 29 август на Vidas Art Arena. Само няколко дни след съвместното им участие в Хърватия, двете банди ще излязат и пред българската публика за вечер, посветена на хард рока и хеви метъла.

Judas Priest се завръщат у нас с европейското турне “Faithkeepers”, а ограничено количество билети за концерта все още са налични в мрежата на Ticket Station на цени от 55 евро.

Jelusick е създадена от вокалиста, кийбордист и автор Dino Jelusick, известен с работата си с Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Dirty Shirley и други проекти. Заедно с Ivan Keller (китара) и Luka Brodaric (бас), групата изгражда звучене, в което се срещат хард рок, хеви метъл и прогресив влияния. На сцената в София към тях ще се присъедини и българският барабанист Ник Николаев, познат от групите на Стенли, hug or handshake и други формации.

Дебютният албум на групата “Follow the Blind Man” излезе през 2023 г. и получи сериозно международно внимание както заради продукцията, така и заради силните вокали и музикалната динамика. Албумът печели наградата “Porin” за „Най-добър рок албум на 2023 г.“ – най-престижното музикално отличие в Хърватия.

През 2025 г. Jelusick издадоха и втория си студиен албум “Apolitical Ecstasy”, в който продължават да развиват комбинацията от тежки рифове, мелодичност и технично инструментално изпълнение. Сред песните в албума са “Seasons”, “Power to the People” и “Hangman”. Записът получава високи оценки от специализираните издания, а критиците отличават както продукцията, така и вокалното представяне на Dino Jelusick.

През последните години групата активно концертира в Европа, Южна Америка и Азия, където дели сцена с имена като Sebastian Bach и Mr. Big.

На 29 август българската публика ще има възможност да види Jelusick непосредствено преди Judas Priest – една от най-влиятелните групи в историята на хеви метъла. С близо шест десетилетия кариера зад гърба си, британската банда продължава да бъде сред най-активните и уважавани имена на световната рок сцена.

От класически албуми като “British Steel”, “Screaming for Vengeance” и “Painkiller” до по-нови издания като “Firepower”, Judas Priest остават символ на жанра и група, която продължава да привлича както дългогодишни фенове, така и нова публика.

Билети за концерта на Judas Priest и Jelusick на 29 август на Vidas Art Arena се продават в мрежата на Ticket Station.