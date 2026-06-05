Electric Callboy пуснаха нова песен „The Way You Are“

Electric Callboy представиха новия си сингъл „The Way You Are“, придружен от официален видеоклип. Песента е част от предстоящия албум „Tanzneid“, който ще излезе на 7 август.

„The Way You Are“ започва като любовна балада, вдъхновена от звученето на момчешките поп групи от края на 90-те години, но постепенно преминава към значително по-тежката страна на Electric Callboy. Поп мелодиите от началото отстъпват място на китари, брейкдауни и deathcore звучене.

Същият контраст стои и в основата на видеоклипа. Той започва като типично видео на бой банда, преди историята да поеме в съвсем различна и доста по-кървава посока.

„Започнахме с доста проста идея – какво ще стане, ако най-сладката любовна балада от края на 90-те внезапно се превърне в една от най-тежките песни, които сме писали? Хареса ни да си играем с този контраст както музикално, така и визуално“, разказват от групата.

"Tanzneid" ще включва вече представените „Hypercharged“, „Let The Good Times Roll“, „Revery“, „Still Waiting“, „Tanzneid“, „Elevator Operator“, „Ratatata“ и новата „The Way You Are“.