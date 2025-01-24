Electric Callboy пуснаха видеоклип към песента “Mindreader"

Германските техно-метъл сензации Electric Callboy, които в момента са на световното си турне Tanzneid World Tour, споделиха ново официално one-shot видео към песента “Mindreader”, заснето по време на тяхно шоу в Лондон. Видеото уловява енергията на групата в един непрекъснат кадър и показва типичната за Electric Callboy комбинация от мощни рифове, електронни елементи и еуфорична атмосфера.

Преди дни бандата представи и най-новия си сингъл “Tanzneid” („завист към танца“), който вече е достъпен във всички стрийминг платформи. Официалното видео към песента също е онлайн и демонстрира характерния за Electric Callboy парти заряд.

Членовете на групата коментират:

„С ‘Tanzneid’ искахме да уловим дивото напрежение между тежката енергия и чистата танцувална лудост. Да превърнем музиката ни в парти, в което всеки принадлежи. Игриво, заразително и мощно – това е ‘Tanzneid’.“

Българските фенове ще могат да видят Electric Callboy на живо догодина, когато групата ще бъде един от хедлайнерите на фестивала HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив. Участието им се очертава като едно от най-енергичните и очаквани събития на фестивала.