Декстър Холанд от The Offspring гостува в новия сингъл на Electric Callboy

Германците Electric Callboy представиха новия си сингъл „Let The Good Times Roll“, в който специално участие взима вокалистът на The Offspring Декстър Холанд. Парчето е пореден поглед към предстоящия албум „Tanzneid“.

Заедно със сингъла групата представи и официален видеоклип, заснет в Лос Анджелис. Видеото продължава традицията на Electric Callboy към абсурден хумор и хаотична визуална енергия, а сред гостите в него са телевизионният водещ и комик Хауи Мандел, актьорът Брайън Посен и добре познатият на метъл феновете Джон Гобликон.

От Electric Callboy споделят, че The Offspring са една от групите, оказали най-силно влияние върху тях още преди създаването на бандата.

„Музиката им беше част от живота ни много преди Electric Callboy да съществува. Декстър да участва в наша песен е нещо сюрреалистично“, коментират музикантите.

Декстър Холанд също признава, че веднага е харесал песента.