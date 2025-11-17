Германците от Electric Callboy обявиха албума. „Tanzneid“ ще излезе на 7 август чрез Century Media Records.

Заедно с новината бандата пусна и сингъла „Hypercharged“, придружен от видео и… неочаквано партньорство с популярната игра Brawl Stars. Парчето е създадено като тема на новия персонаж Damian, който влиза във вселената на играта.

След успеха на „Tekkno“ и мащабните турнета, Electric Callboy очевидно не намаляват темпото. По думите на самата група, „Tanzneid“ е резултат от изтощителен, но необходим процес, а резултатът албум, който надгражда всичко постигнато досега и го избутва още по-далеч.

Звукът? Познатият микс от тежки бийтове, експлозивни дропове и онзи специфичен хаос, който балансира между метъл, електроника и парти енергия. Синглите „Ratatata“ и „Hypercharged“ само загатват посоката – останалото предстои.

Electric Callboy вече са на световно турне, което ще премине през Северна Америка, Европа, Япония и Австралия. Кулминацията ще бъде Escalation Fest, където бандата ще представи новия албум на живо за първи път, заедно със специални гости и серия от нестандартни сетове.

Създадени през 2010 г., Electric Callboy продължават да стоят извън всякакви жанрови рамки. Нещо, което ги изстреля с парчета като „Hypa Hypa“ и „We Got The Moves“ и превърна „Tekkno“ (2022) в един от най-стриймваните албуми в съвременната тежка сцена.