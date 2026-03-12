Джон Бон Джоуви: „Напълно възстановен съм“

Джон Бон Джоуви обяви, че е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която го принуди да ограничи концертната си дейност през последните години.

В интервю за списание People 64-годишният музикант признава, че диагнозата го е изненадала. Лекарите установяват, че едната му гласна струна постепенно атрофира - проблем, който сериозно застрашава бъдещето му като изпълнител.

„Винаги съм се грижил за гласа си. Никога не съм правил неща, които да му навредят. Аз съм обучен вокалист и съм работил върху това цял живот. Затова беше трудно да разбера какво се случва“, споделя Бон Джоуви.

Въпреки продължителното възстановяване, днес той гледа уверено напред.

„Напълно възстановен съм. Отне повече време, отколкото очаквах, но беше важно всичко да се случи правилно. Никога не загубихме вяра“, казва музикантът.

Той отдава специално значение на подкрепата, която е получил от останалите членове на групата по време на лечението си.

„Никога не се усъмниха в мен. Не започнаха да търсят други варианти и не помислиха за отказване. Всеки ден бяха до мен по време на репетициите. Любовта и уважението ми към тях станаха още по-силни.“

Джон Бон Джоуви определя предстоящото завръщане на сцената като „прераждане“ и признава, че днес гледа на концертите по различен начин.

„Сега всичко е просто заради радостта“, казва той.

Преди време певецът сравни възстановяването си с подготовка за маратон и призна, че преди операцията през 2022 г. се е страхувал, че може никога повече да не пее на живо.

Турнето „Forever“ започва на 7 юли с концерт в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк.