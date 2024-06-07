Bon Jovi се връщат на сцената с турнето “Forever Tour 2026”

Легендарната рок банда Bon Jovi официално обяви своето дългоочаквано завръщане към живите изпълнения с турнето “Forever Tour”. Групата ще се качи отново на сцената през лятото на 2026 година, като първите концерти ще бъдат в Ню Йорк, Лондон, Дъблин и Единбург.

Турнето ще стартира на 7 юли 2026 г. в прочутата Madison Square Garden в Ню Йорк и ще завърши на 4 септември 2026 г. на легендарния Wembley Stadium в Лондон. Организатор на концертите е Live Nation.

Това ще бъде първата поредица от изяви на Bon Jovi след възстановяването на Джон Бон Джоуви от операцията на гласните му връзки – процес, който феновете видяха отблизо в документалната поредица на Hulu “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”.

Джон Бон Джоуви: „Готов съм и съм развълнуван!“

„Тази новина носи огромна радост – радост, че отново ще споделим тези вечери с невероятните си фенове и че групата отново ще бъде заедно,“ коментира Джон Бон Джоуви, „Благодаря на всички фенове и на братството в бандата за търпението и подкрепата, които ми позволиха да се възстановя напълно.“

Дати от турнето BON JOVI “Forever Tour 2026”:

07 юли 2026 – Ню Йорк, Madison Square Garden

09 юли 2026 – Ню Йорк, Madison Square Garden

12 юли 2026 – Ню Йорк, Madison Square Garden

14 юли 2026 – Ню Йорк, Madison Square Garden

28 август 2026 – Единбург, Scottish Gas Murrayfield Stadium

30 август 2026 – Дъблин, Croke Park

04 септември 2026 – Лондон, Wembley Stadium

С това турне Bon Jovi отбелязват своето голямо завръщане на живо и обещават на феновете незабравими рок вечери с всички обичани класики и нова енергия.



