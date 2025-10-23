Подготвят биографичен филм за Bon Jovi

Universal Studios обявиха, че работят по биографичен филм, посветен на легендарната рок група Bon Jovi. Проектът се разработва с участието на фронтмена Джон Бон Джоуви, като създателите ще имат достъп и до музикалния каталог на групата.

Сценарият се пише от Коди Бротър, познат със сценария „Drudge“, включен в престижния списък Black List. Засега не е обявен режисьор, нито актьорският състав за ролите на членовете на групата.

Продуценти на филма са Кевин Дж. Уолш и Готам Чопра, чиято компания Religion Of Sports стои и зад документалната поредица „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“, излязла през 2024 г. в платформата Hulu. От страна на Universal проектът ще бъде наблюдаван от директора по продукционно развитие Жаклин Гарел.

Документалната серия „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ беше създадена по повод 40-годишнината от дебютния албум на Bon Jovi, издаден на 21 януари 1984 г. чрез Polygram/Mercury Records, малко след създаването на групата в щата Ню Джърси.

С повече от 130 милиона продадени албума по света, хиляди концерти в над 50 държави и публика от над 35 милиона фенове, Bon Jovi се нареждат сред най-успешните рок групи в историята. Бандата е включена както в Залата на славата на рокендрола, така и в Залата на славата на авторите на песни.

Днес съставът на групата включва оригиналните членове Джон Бон Джоуви, Дейвид Брайън и Тико Торес, както и дългогодишния басист Хю Макдоналд, китариста Фил Екс, мултиинструменталиста Еверет Брадли и продуцента и съавтор Джон Шанкс.

Миналата есен Bon Jovi обявиха и серия концерти през 2026 година, включително девет поредни вечери в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк. След тях групата ще изнесе концерти и в Европа – на стадиона Murrayfield в Единбург, Croke Park в Дъблин и Wembley Stadium в Лондон.