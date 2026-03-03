Джо Сатриани и Стив Вай споделиха сингъла „Dancing“

Легендарните китарни виртуози Джо Сатриани и Стив Вай представиха новия сингъл „Dancing“ с проекта си SATCHVAI. Песента излезе на 2 март чрез earMUSIC и е придружена от видеоклип, режисиран от ZZ Satriani — син на Джо Сатриани.

„Dancing“ е нова интерпретация на композиция на известния италиански певец, пианист и композитор Паоло Конте.

Видеото към песента включва актьора, комик и музикант Брендън Смол („Metalocalypse“, DETHKLOK), който влиза в ролята на ентусиазиран мениджър, решен да намери танцьори за предстоящ концерт на групата. Хаотичните прослушвания се развиват паралелно с бързия обмен на китарни партии между Сатриани и Вай, а във видеото се появява и барабанистът на групата Кени Ароноф.

Джо Сатриани коментира, че „Dancing“ улавя игривата страна на музикалната връзка между него и Стив Вай, която са открили на сцената по време на турнето миналото лято. Според него видеото дава възможност тази енергия да бъде показана по различен и по-забавен начин.

Стив Вай допълва, че проектът SATCHVAI разчита на елемент на изненада както в музикално, така и във визуално отношение. По думите му „Dancing“ е мелодична, но неумолима композиция, а видеото превръща тази енергия в своеобразна сюрреалистична комедия.

Новият сингъл излиза в момент, когато SATCHVAI се подготвят за турнето „Surfing With The Hydra“ 2026. То започва на 1 април в Сиатъл и ще продължи до 30 май, след като проектът вече направи силна европейска серия от концерти, която премина и през България. На всички дати като специални гости ще се включи прогресив метъл триото Animals As Leaders.

„Dancing“ следва предишните издания на проекта, сред които инструменталната композиция „The Sea of Emotion, Pt. 1“ и песента „I Wanna Play My Guitar“ с вокалите на Глен Хюз (Deep Purple, Black Country Communion). Заедно тези парчета дават първи поглед към сътрудничество, което се подготвя повече от десетилетия.

Въпреки близо 50-годишното си приятелство, SATCHVAI е първият проект, в който Джо Сатриани и Стив Вай официално създават обща група. Към тях се присъединяват барабанистът Кени Ароноф, басистът Марко Мендоса и китаристът Пийт Торн.